Apple TV+: le ultime novità e le prossime uscite di giugno 2025

Apple TV+ diventa, sempre di più, un punto di riferimento del settore dello streaming, grazie a un catalogo in costante espansione. Settimana dopo settimana, infatti, per gli utenti Apple TV+ ci sono nuovi film e nuove serie TV da scoprire.

Il catalogo è accessibile con 7 giorni di prova gratuita per i nuovi utenti. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova al costo di 9,99 euro al mese. Per chi ha acquistato un dispositivo Apple di recente (ultimi 90 giorni) c’è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis.

La promozione è valida per chi ha acquistato un nuovo iPhone, un iPad, un Mac oppure un Apple TV e non ha mai usufruito di promo simili. Per verificare se il proprio account Apple può accedere a una di queste due promo (7 giorni gratis oppure 3 mesi gratis) basta raggiungere Apple TV+ qui di sotto.

Cosa c’è di nuovo su Apple TV+?

Nel corso delle ultime settimane, su Apple TV+ sono arrivati diversi nuovi contenuti. Tra questi segnaliamo il film Fountain of Youth, diretto da Guy Ritchie e con un cast composto da John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González.

Da non perdere è anche la nuova serie di fantascienza, Murderbot, tratta dai romanzi di Martha Wells e con un cast che comprende volti noti come Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian e Sabrina Wu.

In arrivo, inoltre, c’è la nuova serie Stick, con Owen Wilson che segue il tentativo di rivincita di un ex stella del golf professionistico. La serie sarà disponibile a partire dal prossimo 4 giugno.

Da segnalare anche l’arrivo, il 13 giugno, di Echo Valley, un nuovo thriller con Julianne Moore e Sydney Sweeney.

Il 18 giugno, invece, arriverà sulla piattaforma la seconda stagione di The Buccaneers, una delle serie più apprezzate del catalogo della piattaforma Apple.