Apple TV+ a maggio: serie e documentari da non perdere

Stai cercando qualcosa di nuovo da guardare? Su Apple TV+ a maggio arrivano serie e documentari che ti coinvolgeranno, con avventure di fantascienza, commedie familiari, tutti disponibili comodamente su questa piattaforma streaming. Questa piattaforma è una delle ultime ad offrire una prova gratuita di una settimana.

I contenuti in arrivo su Apple TV+ a maggio 2024

Perché scegliere Apple TV+? Con Apple TV+, hai accesso a una vasta gamma di contenuti di alta qualità. Sia che tu sia un appassionato di serie drammatiche, commedie, documentari o avventure di fantascienza, troverai sicuramente qualcosa che risveglierà il tuo interesse. E con la comodità dello streaming, puoi goderti tutto questo contenuto ovunque ti trovi, su qualsiasi dispositivo. Il costo dell’abbonamento è di soli 9,99 euro al mese con una prova gratuita di sette giorni.

Le nuove uscite

Dal 1° maggio, Acapulco torna con la terza stagione, promettendo nuove avventure e sviluppi sorprendenti in un mix di humor e dramma. Il 17 maggio, The Big Cigar racconta l’audace fuga di Huey Newton, fondatore delle Pantere Nere, verso Cuba, in una serie ricca di tensione e dramma storico. La quarta stagione di Trying, disponibile dal 22 maggio, continua a esplorare le dinamiche di una famiglia divertente e caotica con episodi che alternano momenti toccanti a situazioni esilaranti.

Dark Matter, in onda dall’8 maggio, vedrà Jennifer Connelly e Joel Edgerton in un’avventura di fantascienza che esplora realtà alternative, sfidando la percezione di tempo e spazio. Infine, il documentario Hollywood and the Con Queen, disponibile sempre dall’8 maggio, segue le trame di una truffatrice che ha ingannato l’elite di Hollywood, rivelando i lati oscuri del sogno americano.

Non aspettare! Il mese di maggio è il momento perfetto per rilassarsi e godersi questi contenuti. Iscriviti ora a Apple TV+ e inizia subito a esplorare le nuove uscite e i tuoi preferiti di sempre.