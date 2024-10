Apple TV+ disponibile per gli abbonati Amazon Prime Video

Amazon ha annunciato che la sua piattaforma Prime Video includerà Apple TV+. A quanto si apprende, entro la fine di ottobre sarà possibile abbonarsi al servizio di streaming video di Apple direttamente da quello di Amazon. Per il momento questo nuovo servizio è disponibile solo negli Stati Uniti, ma senza dubbio altri Paesi, tra cui l’Italia, lo seguiranno presto.

Apple TV+ sbarca su Amazon Prime Video

A differenza di Netflix o Disney+, che offrono solo contenuti disponibili attraverso i propri abbonamenti, Prime Video è un aggregatore, con un proprio catalogo dedicato, ma che permette anche agli utenti di noleggiare o acquistare film e di abbonarsi a canali, pacchetti e offerte di terzi. Ad esempio, dall’interfaccia di Amazon è possibile abbonarsi a DAZN, Max, Sky Showtime, ecc.

L’abbonamento ad Apple TV+ tramite Prime Video costerà 9,99 dollari, lo stesso prezzo dei servizi Apple. Il vantaggio di abbonarsi tramite Prime Video è che si può accedere ai film, le serie e i programmi di Apple TV+ dall’app di Amazon, in modo da avere tutti i contenuti in un unico posto, e si può semplificare la fatturazione con un solo addebito mensile invece di diversi piccoli addebiti.

Apple TV+ vuole acquisire nuovi iscritti

Amazon, nel suo comunicato stampa, ha espresso entusiasmo per la possibilità di offrire agli utenti un’esperienza unificata, consentendo loro di accedere a tutti i contenuti attraverso una singola e pratica applicazione. Questa scelta può apparire allettante per chi è abituato a destreggiarsi tra le diverse piattaforme SVOD, considerando che Prime Video risulta probabilmente una delle interfacce meno intuitive rispetto ai competitor. Al contrario, Apple TV+ si distingue per la user experience particolarmente curata e l’interfaccia ordinata e di facile utilizzo.

“Vogliamo rendere Apple TV+ e la sua pluripremiata libreria di serie e film dei più grandi narratori del mondo accessibili al maggior numero possibile di spettatori“, ha dichiarato Eddy Cue, senior vice president of services di Apple, che vede in questo un’opportunità per incrementare la crescita di Apple TV+. Oltre ai suoi acclamati show, come Ted Lasso, Severance, Slow Horses, The Morning Show, Silo e For All Mankind, Apple TV+ offre il Season Pass MLS a un costo aggiuntivo.