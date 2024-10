Apple TV+, le serie TV assolutamente da non perdere a ottobre 2024

I primi freddi, conditi dal cielo grigio e uggioso, chiamano maratone e pomeriggi davanti a un buon film. O, ancora meglio, a una serie TV in grado di incollarci allo schermo. Apple TV+ ha tantissime proposte per ottobre 2024: commedie, thriller, fantascienza, crime sono soltanto alcuni dei generi disponibili nel catalogo della piattaforma streaming di Apple. Ecco le migliori serie TV che devi assolutamente guardare su Apple TV+ a ottobre 2024.

Le migliori serie Apple TV+ di ottobre 2024

Apple TV+, negli ultimi anni, ha dimostrato la propria qualità grazie a un catalogo di serie originali che spaziano tra vari generi e stili, in continuo aggiornamento. Questo ottobre non fa eccezione: ecco una lista di serie TV assolutamente da non perdere.

Home Before Dark – Drammatico/Thriller | Stagioni disponibili: 2 (3ª in arrivo)

Ispirata alla vera storia della giovane giornalista Hilde Lysiak, nota per aver fondato l’Orange Street News di Selingrove in Pennsylvania, Home Before Dark racconta di una ragazzina che indaga su un caso di omicidio dimenticato in una piccola città. Un mix di mistero e suspense imperdibile.

Silo – Fantascienza/Thriller | Stagioni disponibili: 1

Basata sui romanzi di Hugh Howey, Silo esplora la vita di una comunità di appena 10 mila esseri umani che vive sottoterra dopo una catastrofe ecologica. Con atmosfere claustrofobiche e un’enorme dose di mistero, è la serie perfetta per chi ama le distopie e i colpi di scena.

Platonic – Commedia | Stagioni disponibili: 1

Platonic è una commedia che esplora l’amicizia tra un uomo e una donna, ex migliori amici, che si ritrovano dopo i 40 anni. Con un cast guidato da Rose Byrne e Seth Rogen, è una serie che offre momenti esilaranti e riflessivi sulle dinamiche delle relazioni platoniche.

Città in fiamme – Crime/Thriller | Stagioni disponibili: 1

Questa serie crime segue l’indagine sull’omicidio di una giovane studentessa e una serie di incendi che coinvolgono alcune delle famiglie più potenti di New York. Città in fiamme offre otto episodi intensi e ricchi di suspense, ideali per gli amanti dei thriller.

See – Fantascienza/Drammatico | Stagioni disponibili: 3

In un futuro dove la vista è rara e considerata eretica, See racconta la storia di Baba Voss (Jason Momoa), un uomo che lotta per proteggere i suoi figli adottivi dotati di questo dono. La serie, conclusasi nel 2022, rimane una delle produzioni più amate di Apple TV+ per la sua narrazione unica e le ambientazioni post-apocalittiche.

High Desert – Dark Comedy | Stagioni disponibili: 1

Con Patricia Arquette come protagonista, High Desert racconta la storia di Peggy, che dopo una vita difficile, decide di reinventarsi come investigatrice privata. Questa dark comedy offre un mix di umorismo nero e situazioni bizzarre, ideale per chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

Apple TV+ continua a sorprendere con contenuti originali di altissima qualità. Non ti resta che approfittare delle prove gratuite per scoprire la tua prossima serie TV preferita su Apple TV+, che ti accompagnerà per tutto l’autunno.