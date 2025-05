Apple TV: si può calibrare e sincronizzare l'audio Dolby Atmos

Apple ha da poco rilasciato l’aggiornamento tvOS 18.5 per Apple TV, un update apparentemente minore, ma che in realtà porta in dote una novità particolarmente attesa da molti: la possibilità di calibrare la sincronizzazione del Dolby Atmos con le casse wirelees.

Apple TV: riproduzione sincronizzata Dolby Atmos per altoparlanti AirPlay e Bluetooth

La nuova funzione può essere trovata accedendo alla sezione Impostazioni di tvOS, selezionando poi la voce Video e audio da lì e quella Sincronizzazione audio wireless.

La funzione potrebbe aiutare a risolvere alcuni problemi di sincronizzazione persistente che alcuni utenti di Apple TV hanno riscontrato quando hanno provato a riprodurre l’audio con Dolby Atmos. Sono infatti molteplici le segnalazioni in Rete in merito alle difficoltà di sincronizzazione audio Dolby Atmos con soundbar e altoparlanti, compresi quelli collegati tramite AirPlay e Bluetooth, come l’HomePod.

Sui dispositivi interessati, gli utenti scoprono che la finestra di dialogo e altri audio possono essere non perfettamente sincronizzati con il contenuto in riproduzione, per cui, ad esempio le labbra non si muovono correttamente quando le persone parlano in programmi TV e film e gli effetti sonori come le esplosioni sono ritardati. Passare al suono surround 5.1 elimina il problema, ma gli utenti con costose configurazioni audio sono state comprensibilmente deluse di non poter utilizzare Dolby Atmos.

Da notare che questa novità è un’espansione della funzione di calibrazione audio che è stata implementata nel 2019, tramite la quale è possibile usare il microfono del proprio iPhone per andare a calibrare le sorgenti audio in un sistema home theater.