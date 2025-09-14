Apple TV+: tante novità da scoprire e fino a 3 mesi gratis per i nuovi utenti

Apple TV+ è il servizio giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un catalogo di film e serie TV da guardare in streaming, puntando sia su quantità che, soprattutto, sulla qualità. Il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese (oppure è incluso senza costi extra per chi attiva un abbonamento ad Apple One).

Per accedere ad Apple TV+, però, ci sono due opzioni in più da considerare che consentono di utilizzare il servizio a costo zero. La prima opzione è rappresentata dalla prova gratuita di 7 giorni, attivabile da tutti i nuovi utenti che non hanno mai sfruttato il servizio (o da chi crea un nuovo account).

Da segnalare anche una seconda opzione: per chi ha acquistato un dispositivo Apple di recente (negli ultimi 90 giorni) oppure lo acquisterà entro la fine del mese di settembre 2025, c’è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di abbonamento, senza alcun vincolo di rinnovo.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta raggiungere Apple TV+ tramite il link qui di sotto.

Cosa guardare su Apple TV+ a settembre 2025

Scegliere Apple TV+ (soprattutto se gratis) è la mossa giusta. Il catalogo è ricco di contenuti e include tante opportunità per accedere a contenuti di qualità. Nel mese di settembre, ad esempio, si registra il debutto del film Highest 2 Lowest, con Denzel Washsington e con la regia di Spike Lee.

Da segnalare, a partire dal 17 settembre, anche l’arrivo della quarta stagione di The Morning Show. Da recuperare sulla piattaforma ci sono anche serie come la terza stagione di Invasion e Chief of War, due delle principali novità del mese di agosto. Per un quadro completo sulle serie disponibili in catalogo (e per verificare la disponibilità di una promo per accedere gratis al servizio) basta seguire il link qui di sotto.