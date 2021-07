Apple, update critici per iOS, iPad OS e macOS

Apple ha rilasciato nuovi importanti aggiornamenti di sicurezza per i propri sistemi operativi, così da chiudere un bug di grave importanza il cui exploit sarebbe già attivo. Si tratta pertanto di una vera e propria vulnerabilità zero-day, con la quale è possibile eseguire codice arbitrario con alti privilegi e conseguenze potenzialmente molto pericolose.

Update e “Zero Day” per iOS, iPadOS e macOS

Gli aggiornamenti rilasciati portano i sistemi operativi alle nuove versioni:

L'aggiornamento giunge a pochissimi giorni dai precedenti update, circostanza che si è resa tuttavia necessaria per ovviare allo stato di pericolo palesatosi nelle ultime ore. Già pubblicati, infatti, anche alcuni proof-of-concept relativi all'attacco, tutto materiale utile a mettere in evidenza la pericolosità del problema ed a consigliare pertanto un sollecito aggiornamento da parte di tutti coloro i quali utilizzano dispositivi di Cupertino. Si tratta peraltro della 13esima “zero day” aggiornata durante questo 2021, circostanza sicuramente interessante anche per quanto concerne riflessioni sulla sicurezza più ad ampio raggio.