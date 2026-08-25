Apple, via libera di Trump alla RAM cinese di CXMT e YMTC?

La RAM oramai è diventata merce rara… La crescente domanda, infatti, sta assorbendo da tempo la capacità produttiva dei principali colossi del settore, come Samsung, SK Hynix e Micron. È anche per questo che aziende come Apple starebbero valutando di rivolgersi ai fornitori cinesi emergenti come CXMT e YMTC. Una prospettiva tutt’altro che semplice sul piano geopolitico.

Affidarsi a produttori cinesi significa coinvolgere direttamente aziende che operano nel Paese considerato da Washington il principale concorrente strategico degli Stati Uniti. La necessità di assicurarsi abbastanza memoria, tuttavia, potrebbe prevalere sulle considerazioni geopolitiche, fino a spingere Donald Trump a concedere un eventuale via libera.

RAM introvabile: Trump valuta il via libera ad Apple per i chip cinesi

Apple ha fatto bene a giocare d’anticipo e a testare già i componenti di memoria di CXMT? Potrebbe proprio essere così, stando all’account Weibo Mobile Chip Expert, di cui il media Wccftech si fa portavoce. Donald Trump avrebbe deciso di autorizzare Apple ad acquistare componenti di memoria di CXMT per produrre i suoi iPhone (almeno nel caso dei dispositivi venduti in Cina).

La decisione sarà comunicata ufficialmente il mese prossimo, quando Xi Jinping incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca, il 24 settembre.

Il Congresso USA frena, ma Trump se ne frega…

L’apertura ai produttori cinesi, tuttavia, rischia di scontrarsi con il muro del Congresso americano. Diversi esponenti politici si sono già schierati contro questa possibilità, sostenendo che affidarsi a società cinesi per componenti strategici come le memorie potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale.

Un’opposizione che, però, potrebbe non essere sufficiente a fermare Donald Trump. Il presidente ha già dimostrato in altre occasioni di essere disposto a prendere decisioni in controtendenza rispetto a una parte del Congresso, come nel caso del via libera all’esportazione in Cina delle GPU H200 di NVIDIA, tra i chip più potenti destinati al mercato dell’intelligenza artificiale.