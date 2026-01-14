GPU NVIDIA H200 bloccate alla dogana cinese

A distanza di un mese dall’accordo sottoscritto con NVIDIA, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita delle GPU H200 in Cina con alcune condizioni. Sembra però che l’ingresso nel Paese sia stato bloccato dalle autorità doganali per ignoti motivi.

Il governo cinese vieta l’acquisto

Come è noto, l’amministrazione Trump ha permesso a NVIDIA di esportare le GPU H200 in Cina. Il governo statunitense incasserà il 25% sulle vendite sotto forma di tassa di importazione da Taiwan (dove sono prodotti i chip). Ieri sera è arrivato il via libera ufficiale dal Dipartimento del Commercio. Sono stati però fissati alcuni “paletti”.

Prima dell’esportazione, un laboratorio di terze parti dovrà verificare le funzionalità AI in termini di prestazioni, come indicato nella licenza (PDF). NVIDIA deve inoltre fornire tutte le informazioni sugli acquirenti. L’esportazione delle GPU è consentita solo se c’è una disponibilità sufficiente per i clienti statunitensi e, in ogni caso, le consegne non devono superare il 50% di quelle negli USA.

La settimana scorsa erano circolate indiscrezioni sul pagamento anticipato delle GPU, considerata l’incertezza relativa all’approvazione delle spedizioni da parte del governo cinese. NVIDIA ha successivamente smentito, dichiarando che il pagamento avviene alla consegna.

L’ultimo aggiornamento è arrivato stamattina. A sorpresa, le autorità doganali cinesi hanno ordinato agli agenti di bloccare l’ingresso delle GPU H200 nel Paese. Funzionari del governo avevano comunicato alle aziende locali di non acquistare i chip, se non strettamente necessario.

Le fonti di Reuters affermano che non è stata fornita una chiara motivazione. Non è noto quindi se è un ban vero e proprio o una misura temporanea. NVIDIA ha ricevuto ordini per oltre 2 milioni di GPU H200. Tra i potenziali acquirenti c’è ByteDance.

Il blocco doganale potrebbe essere una risposta all’attacco effettuato dagli Stati Uniti in Venezuela. La Cina è il principale importatore di petrolio dal paese sudamericano (che ora verrà gestito dalle aziende statunitensi). Lo scontro politico-commerciale potrebbe peggiorare dopo l’annuncio di nuovi dazi del 25% per tutti i paesi che importano merci dall’Iran e del possibile intervento militare nella repubblica islamica.

Intanto, la Camera dei Rappresentanti ha approvato una legge (Remote Access Security Act) che estende il controllo sulle esportazioni, vietando l’accesso ai chip AI ospitati in data center all’esterno della Cina da parte delle aziende cinesi.