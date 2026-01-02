ByteDance acquisterà GPU NVIDIA H200 per 14 miliardi

Secondo le fonti del South China Morning Post, ByteDance avrebbe ordinato migliaia di GPU NVIDIA H200 per una spesa di circa 100 miliardi di yuan (circa 14 miliardi di dollari). Secondo le fonti di Reuters, l’azienda californiana ha chiesto a TSMC di incrementare la produzione dei chip per soddisfare la domanda cinese nel 2026. In Texas è stata scoperta una rete di contrabbando di GPU H100 e H200 in violazione delle leggi sulle esportazioni.

Ordini di GPU H200 per oltre 2 milioni di unità

NVIDIA può vendere le GPU H200 in Cina dall’inizio di dicembre, ma dovrà versare il 25% dei ricavi al governo statunitense. ByteDance è una delle grandi aziende cinesi che vuole ridurre la dipendenza dalle Big Tech statunitensi (anche per ordine del governo locale). Ha avviato lo sviluppo di chip AI custom, ma le prestazioni sono simili a quelle delle GPU H20 di NVIDIA.

Per l’addestramento dei modelli AI, inclusi quelli usati per l’algoritmo di TikTok e il chatbot Doubao, occorrono maggiori prestazioni. Nonostante le varie restrizioni, ByteDance ha acquistato chip AI da NVIDIA per circa 85 miliardi di yuan nel 2025. Ora avrebbe effettuato ordini di GPU H200 per circa 100 miliardi di yuan.

L’azienda cinese sfrutterà la potenza delle GPU anche per potenziare il servizio cloud Volcano Engine usato da oltre 100 clienti business. NVIDIA spera di consegnare i chip AI prima del Capodanno lunare (metà febbraio). Le autorità devono ancora approvare gli acquisti.

Nel frattempo, l’azienda californiana ha chiesto a TSMC di incrementare la produzione. Nei magazzini ci sono attualmente circa 700.000 chip, mentre la domanda prevista è oltre 2 milioni di unità nel corso del 2026. Molte aziende cinesi, inclusa ByteDance, hanno trovato varie scappatoie per aggirare le restrizioni statunitensi sulle esportazioni.

In base ai documenti pubblici, all’inizio di dicembre è stata scoperta una rete di contrabbando di GPU NVIDIA H100 e H200. All’interno di un magazzino nel New Yersey venivano modificati i documenti di trasporto per nascondere il tipo di merce. Le autorità hanno impedito l’esportazione di chip AI per un valore di circa 160 milioni di dollari.