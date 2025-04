Apple Vision Air: in arrivo un visore più sottile e leggero

Apple si appresta ad espandere la sua linea di visori con un nuovo modello denominato internamente Apple Vision Air. Come lascia intendere il nome stesso, si tratterebbe di una variante più sottile e più leggera dell’attuale Apple Vision Pro, oltre che disponibile in una nuova colorazione Midnight.

Apple Vision Air: più sottile, più leggero e in colorazione Midnight

Andando maggiormente in dettaglio, a fornire le informazioni in questione è stato il noto leaker e collezionista di prototipi Kosutami, che ha svelato, tramite un post su X, i primi dettagli relativi al dispositivo in questione.

Come anticipato, Apple Vision Air dovrebbe adottare un design più leggero rispetto al visore attuale, grazie alla modifica di alcuni elementi interni. Apple starebbe infatti puntando a un mix di materiali già apprezzati nella sua lineup: esterno in alluminio, ma con componenti interni e contenitore batteria in titanio. Ciò garantirebbe maggiore leggerezza, oltre che maggiore robustezza.

Per la colorazione, il colosso di Cupertino avrebbe scelto la variante Midnight, ovvero lo stesso blu scuro già conosciuto su MacBook Air e Apple Watch.

Mediante un altro post su X di Kosutami si apprende poi che il nuovo visore dovrebbe altresì andare a sfruttare un nuovo connettore, simile a quello Lightning ma con otto pin invece dei dodici usati su Apple Vision Pro.

Da tenere presente che da tempo circolano voci riguardo il fatto che il gruppo capitanato da Tim Cook dovrebbe rilasciare un Apple Vision Pro di seconda generazione con il chip M5 tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026, ma corrono anche voci relative al rilascio di una versione a basso costo e questa potrebbe essere proprio il dispositivo emerso nelle corse ore.