Vision Pro di Apple: una minaccia per la salute degli occhi?

Il Vision Pro è il nuovo visore per la realtà mista lanciato da Apple, ma non tutti ne sono soddisfatti. Alcuni utenti hanno lamentato mal di testa dopo averlo provato e hanno deciso di restituirlo entro i 14 giorni previsti. Altri hanno addirittura sostenuto che potesse danneggiare la vista. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni?

Una leggenda metropolitana senza fondamento scientifico

Su alcuni forum e siti di social media come Reddit, si riscontrano preoccupazioni diffuse sull’impatto dei visori di realtà mista, come Apple Vision Pro, sulla salute degli occhi. Alcuni utenti esprimono timori che l’utilizzo prolungato di questi dispositivi possa portare a problemi visivi significativi o permanenti.

Tuttavia, secondo gli esperti, non ci sono al momento evidenze definitive che l’uso dei moderni visori VR/AR danneggi la vista, se utilizzati con moderazione e rispettando le dovute precauzioni. Le lenti pancake di nuova generazione sembrano ridurre gli effetti negativi riscontrati con precedenti tecnologie.

“Non esistono prove scientifiche che dimostrino che i display digitali, inclusi dispositivi come quelli [di realtà virtuale o mista], siano nocivi per la salute degli occhi”, dichiara il dottor Arvind Saini, portavoce dell’American Academy of Ophthalmology.

Alcune precauzioni da seguire per proteggere gli occhi

Questo non significa che il Vision Pro sia completamente innocuo. Alcune persone hanno riportato di aver avuto delle emorragie, chiamate emorragie subcongiuntivali, a causa dell’uso del visore. Queste sono causate dalla rottura di un vaso sanguigno all’interno dell’occhio. Tuttavia, il dottor Saini spiega che “l’uso di uno schermo o della realtà virtuale di per sé non può provocare emorragie subcongiuntivali”.

Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che ci si strofina troppo spesso gli occhi, perché si seccano dopo una sessione con il Vision Pro o simili. Per evitare questo, è importante sbattere le palpebre regolarmente. Inoltre, è bene seguire alcuni semplici consigli per prevenire che il Vision Pro faccia male agli occhi.

Saranno necessari ulteriori studi a lungo termine per comprendere totalmente l’impatto di questi dispositivi. Per un utilizzo senza rischi, gli esperti raccomandano di fare delle pause regolari ogni 20-30 minuti per i primi minuti di utilizzo, ed evitare un sovraccarico visivo, fermandosi ogni 20 minuti circa, per 20 secondi, e fissando un punto distante almeno 6 metri. Con le dovute cautele, i moderni visori VR/AR sembrano sicuri per la salute degli occhi.