Apple Vision Pro: area d'azione limitata in VR per sicurezza

Ad inizio mese sono stati tolti i veli ad Apple Vision Pro, il visore del colosso di Cupertino tanto atteso e chiacchierato. Sarà disponibile per il commercio nel 2024, ma nel frattempo più passano i giorni e più si apprendono dettagli sul suo conto. Nelle ultime ore, infatti, è emerso che per ragioni di sicurezza non è possibile uscire al di fuori di una specifica area di visione.

Apple Vision Pro: non si può uscire al di fuori dell’area di visione

Andando più in dettaglio, dalla documentazione di visionOS che Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori con la prima beta del sistema operativo per il suo visore emerge infatti che quando si avvia un’esperienza di realtà virtuale, l’OS rileva la posizione della testa e la circoscrive a un’area da 1,5 x 1,5 metri, ovvero 3 metri quadrati. Portando la testa fuori da tale zona, per ragioni di sicurezza visionOS interrompe l’esperienza VR e mostra a chi indossa il visore le riprese delle telecamere esterne.

Riportiamo di seguito quanto esattamente riferito da Apple stessa al riguardo.

Quando avvii un’esperienza totalmente immersiva – è scritto in un riquadro rosso con su scritto Warning, attenzione, all’interno della documentazione – visionOS definisce un limite di sistema che si estende 1,5 metri dalla posizione iniziale della testa di chi lo indossa. Se la testa va oltre questa zona, il sistema interrompe automaticamente l’esperienza immersiva e mostra le riprese video della zona circostante. Questa funzionalità di assistenza cerca di impedire che qualcuno entri in collisione con degli oggetti.

Al momento, è però bene tenerlo presente, non è ancora chiaro se la modalità di sicurezza per Apple Vision Pro appena descritta potrà eventualmente essere sbloccata dopo un certo numero di ore di utilizzo, ovvero quando presumibilmente l’utente che adopera il dispositivo potrebbe aver familiarizzato maggiormente con il visore, o se magari in futuro saranno aggiunte delle impostazioni apposite eventualmente personalizzabili da parte dell’utente in base alle singole necessità. Sicuramente sarà possibile saperne di più prossimamente.