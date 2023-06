Apple Vision Pro: chiamate realistiche con Spatial Personas

Apple Vision Pro, il visore del colosso di Cupertino che è stato annunciato in occasione della WWDC 2023, sfrutterà l’ambiente che circonda l’utente per l’effettuazione delle chiamate FaceTime, andando a includere tutti i partecipanti riprodotti all’interno di riquadri a grandezza naturale e riproducendoli in maniera altamente realistica. Si tratta di una nuova funzionalità annunciata da Apple – esplicata in un apposito video destinato agli sviluppatori – che è stata denominata Spatial Personas.

Apple Vision Pro: Spatial Personas per chiamate FaceTime più realistiche

Il visore agisce andando ad effettuare la scansione del volto degli utenti e usa l’apprendimento automatico avanzato per generarne una versione fotorealistica che verrà adoperata per le videochiamate e per ricreare lo sguardo che viene mostrato sul display OLED esterno. Futuri aggiornamenti di visionOS, il sistema operativo del visore, consentiranno altresì di rendere i volti generati ancora più realistici.

Per ciascun volto verrà altresì generato uno sfondo trasparente e saranno riprodotti non solo semplici movimenti, ma anche linguaggi del corpo, in special modo quello delle mani, al fine di offrire un’esperienza quanto più verosimile possibile, il tutto accompagnato dall’audio spaziale, che consentirà di far sentire la voce provenire esattamente dalla direzione in cui si sta parlando.

Apple ha dichiarato che la prima versione di Spatial Personas sarà disponibile entro la fine dell’anno corrente, non solo per FaceTime, ma anche in SharePlay per riprodurre in streaming programmi TV, film e musica in maniera sincronizzata e condividere esperienze con altri utenti.

Inizialmente, è però bene tenerlo presente, Spatial Personas sarà solo per gli sviluppatori, mentre per quel che concerne la disponibilità pubblica non è stato confermato ancora nulla, ma molto probabilmente ciò avverrà quando Apple Vision Pro giungerà sul mercato, ovvero all’inizio del prossimo anno.