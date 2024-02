Apple Vision Pro: display micro OLED con 3.386 ppi

Dopo aver smontato il Vision Pro e descritto la funzionalità EyeSight, gli esperti di iFixit hanno completato il teardown esaminando in dettaglio i due schermi, le lenti e i vari sensori. I display Micro OLED sono senza dubbio i componenti più stupefacenti del visore con una densità per pixel mai vista prima.

Pixel piccoli come un globulo rosso

Apple afferma che i display del Vision Pro offrono più pixel di una TV 4K per ogni occhio. Dopo aver smontato le lenti e i rispettivi schermi, gli esperti di iFixit hanno usato un microscopio per misurare la dimensione dei singoli pixel: 0,75 micrometri, ovvero la dimensione di un globulo rosso. L’azienda di Cupertino ha inserito 12.078.000 pixel in 0,98 pollici quadrati.

Dopo alcuni calcoli si ottiene una densità per pixel di 3.386 ppi. A titolo di confronto, lo schermo dell’iPhone 15 Pro Max ha circa 460 ppi, mentre il Meta Quest 3 ha circa 1.218 ppi.

I chip principali del Vision Pro sono ovviamente Apple M2 e R1. Sulla scheda madre ci sono numerosi chip, tra cui SDRAM, NAND flash, Wi-Fi e Bluetooth, audio e altri. Il visore integra inoltre varie fotocamere, uno scanner LiDAR e diversi sensori.

Alcune parti del Vision Pro possono essere facilmente smontate, ma l’accesso ai componenti interni è praticamente impossibile senza gli utensili giusti. Il vetro frontale è piuttosto fragile e costa 800 dollari. Per questo motivo, il punteggio di riparabilità è 4/10. Meglio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato, evitando il fai da te che potrebbe danneggiare irreversibilmente il visore da 3.500 dollari.