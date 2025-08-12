 -220€ su Google Pixel Tablet: l'offerta di oggi è solo su Amazon
Il tablet Android per eccellenza, progettato direttamente da Google: non lasciarti sfuggire il forte sconto di Amazon su Pixel Tablet.
Il tablet Android per eccellenza, progettato direttamente da Google: non lasciarti sfuggire il forte sconto di Amazon su Pixel Tablet.

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon su Google Pixel Tablet. Come puoi intuire già dal nome, è il tablet del gruppo di Mountain View, un dispositivo progettato per chi non accetta compromessi in termini di design, reattività e funzionalità. Grazie allo sconto del 36% rispetto al listino ufficiale lo puoi acquistare con un forte risparmio.

Google Pixel Tablet in forte sconto: affare tablet

Integra un display da 10,95 pollici con colori brillanti e luminosità adattiva, per godere al meglio i contenuti in streaming, i giochi e ogni altra applicazioni. Sotto la scocca c’è il chip Tensor G2 con supporto nativo all’intelligenza artificiale e prestazioni elevate, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna per l’archiviazione. La batteria offre fino a 12 ore di autonomia per la riproduzione video e grazie a Quick Share i file si trasferiscono rapidamente e in sicurezza tra dispositivi vicini. Si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, quattro altoparlanti e le fotocamere da 8 megapixel (posteriore e anteriore). La compatibilità con tastiera e penna dedicate amplia le possibilità d’uso, dalla produttività alla creatività. Il sistema operativo è ovviamente Android. Scopri di più nella pagina dedicata.

La colorazione è Grigio creta, visibile qui sotto. Invece di pagarlo 619 euro come da listino ufficiale di Google, in questo momento lo sconto del 36% porta il Pixel Tablet al prezzo di 399 euro. Il risparmio è notevole: ben 220 euro.

Google Pixel Tablet – Tablet Android con schermo da 11 pollici e batteria a lunghissima durata – 8 GB di RAM – 256 GB di spazio di archiviazione – Grigio creta

Nessun compromesso per quanto riguarda la vendita e la spedizione, sono entrate gestite da Amazon, attraverso la sua rete logistica e senza passare da intermediari. C’è anche la consegna gratis prevista già entro domani se decidi di ordinarlo adesso. La disponibilità è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Davide Tommasi
12 ago 2025
