iOS 26 beta 6 fa marcia indietro sulla Camera e lancia 6 suonerie

Apple ha appena rilasciato la beta 6 di iOS 26 e sei nuove suonerie. Una di queste, chiamata “Dreamer“, sta letteralmente facendo impazzire i social. Gli utenti la definiscono pazzesca , alcuni dicono che per la prima volta da anni toglieranno il silenzioso dall’iPhone. Ma non è tutto. Apple ha fatto marcia indietro sulla controversa modifica alla Camera, ha velocizzato l’apertura delle app e sta perfezionando la nuova interfaccia Liquid Glass.

Apple rilascia iOS 26 beta 6: la suoneria che fa impazzire TikTok e altre novità

Sei nuove suonerie, tutte varianti del tema “Reflection”, sono apparse nella beta 6. Ma è “Dreamer” la vera star. Su X gli utenti stanno letteralmente perdendo la testa. Per anni le suonerie Apple sono state considerate noiose, prevedibili, quasi imbarazzanti. Chi non ha mai silenziato immediatamente il proprio iPhone sentendo partire il classico “Opening”? Ora, per la prima volta da tempo immemorabile, gli utenti dichiarano di voler togliere il silenzioso solo per far sentire la nuova suoneria.

Apple had no business going THIS HARD with the new "Dreamer" ringtone!! 🔥 (iOS 26 Beta 6) pic.twitter.com/9bkbJ4HckN — Brandon Butch (@BrandonButch) August 11, 2025

È un dettaglio minuscolo che racconta molto del nuovo corso di Apple. Dopo anni di ossessione per la produttività e l’efficienza, l’azienda sta riscoprendo il piacere dei piccoli dettagli più leggeri.

Il dietrofront sulla Camera

Apple ha ammesso l’errore. Dopo settimane di polemiche furiose, la controversa modifica al sistema di swipe della Camera è stata cancellata. Nelle beta precedenti, l’azienda aveva invertito la direzione dello scroll nel selettore della modalità foto. La protesta era stata immediata e feroce. Nella beta 5, Apple aveva provato a mediare introducendo un toggle nelle Impostazioni per tornare alla “Modalità Classica”. Ma evidentemente non era abbastanza. Con la beta 6, il toggle è sparito e tutto è tornato come prima. È una vittoria degli utenti.

App che si aprono alla velocità del pensiero

Se c’è una cosa che fa impazzire gli utenti iPhone è la lentezza. Apple lo sa e nella beta 6 ha fatto miracoli. Le app si aprono e si chiudono con nuove animazioni fluide che danno l’impressione di velocità supersonica. Gli utenti parlano di un sistema molto più veloce , finalmente reattivo . E non è solo una sensazione. Le transizioni sono state riscritte da zero, ottimizzate per sfruttare al massimo i nuovi chip.

Liquid Glass: l’iPhone diventa trasparente (quasi)

L’interfaccia Liquid Glass continua a evolversi e nella beta 6 raggiunge nuovi livelli di raffinatezza. Apple ha aggiunto più dispersione cromatica quando si passa tra i tab delle app, creando un effetto prisma che ricorda il vetro vero. Il selettore dei tab sembra una lente d’ingrandimento che distorce leggermente ciò che c’è sotto.

La schermata di blocco ora ha effetti Liquid Glass ancora più pronunciati. I toggle nelle impostazioni sembrano bolle di sapone trasparenti. Va detto che è un’estetica che divide, alcuni la trovano futuristica e elegante, altri eccessiva e distraente.

Il processo di aggiornamento

Aggiornare a iOS 26 sarà un’esperienza completamente nuova. Apple ha creato un processo di onboarding che introduce gradualmente alle novità: Liquid Glass, le icone dark e clear, le interfacce ridisegnate. Non è il solito “Ecco le novità” con una lista puntata, ma un tour guidato interattivo che ti fa toccare con mano i cambiamenti.

È marketing? Certo. Ma è anche educazione. Molte funzioni iOS restano sconosciute alla maggioranza degli utenti semplicemente perché non sanno che esistono. Questo nuovo approccio potrebbe cambiare le cose.

Beta sempre più stabile: settembre si avvicina

La beta 6 è sorprendentemente stabile. Gli utenti riportano meno bug, performance migliori, batteria che dura di più. Sono i segnali classici che il rilascio pubblico è vicino. Settembre è dietro l’angolo e Apple sta limando gli ultimi dettagli.

Certo, ci sono ancora problemi. Alcune app crashano, certi widget si comportano in modo strano, la sincronizzazione iCloud a volte fa i capricci. Ma non c’è paragone rispetto alle beta precedenti. Per chi è nel programma di beta pubblica, l’aggiornamento dovrebbe arrivare a giorni. Per tutti gli altri, la tentazione di installare la beta è forte, ma il consiglio resta sempre lo stesso: aspettate settembre. O almeno aspettate di sentire “Dreamer” su YouTube prima di decidere se vale la pena rischiare.