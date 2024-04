Apple Vision Pro: disponibile il supporto per Spatial Persona

Nel corso delle ultime ore, Apple ha annunciato che il supporto beta per Spatial Persona è ora disponibile su Apple Vision Pro. La funzione in questione amplia l’esistente funzionalità Persona di Vision Pro, offrendo un’esperienza che risulta essere ancora più simile a quella umana.

Apple Vision Pro: finalmente arriva il supporto per Spatial Persona

Le Spatial Persona permettono agli utenti di Apple Vision Pro di uscire dalla consueta griglia di FaceTime e sentirsi più presenti, proprio come se si trovassero nel medesimo spazio fisico.

La funzione è stata presentata per la prima volta in occasione della WWDC 2023 di giugno scorso, vale a dire quando sono stati tolti i veli al visore del colosso di Cupertino, ma sino a questo momento non era stata ancora resa disponibile per gli utenti.

Apple spiega che Spatial Persona consente di muoversi, interagire, collaborare e avere contatto visivo con altri utenti di Vision Pro per godere di esperienze virtuali condivise. Queste attività condivise costituiscono una parte fondamentale di ciò che rende emozionante questa nuova piattaforma di calcolo e le persone si aspettano che la tua app supporti pienamente le funzionalità di cui parleremo oggi. Le attività condivise in FaceTime si basano sulla base esistente di SharePlay, che è già un ottimo modo per gruppi di persone per godere di contenuti insieme pur essendo lontani.

Apple fa sapere che le Spatial Persona sono già disponibili per tutti gli utenti di Apple Vision Pro che utilizzano visionOS 1.1 o versioni successive. Gli utenti vedranno l’opzione durante le chiamate FaceTime. La funzione supporta fino a cinque partecipanti contemporaneamente.