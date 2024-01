Apple Vision Pro: ecco come funzioneranno le demo

Il momento della commercializzazione di Apple Vision Pro è sempre più vicino e a partire dal 2 febbraio prossimo, ovvero il giorno in cui il dispositivo sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto con prezzi a partire da 3.499 dollari, gli Apple Store negli Stati Uniti consentiranno ai clienti di registrarsi per una demo del visore.

Apple Vision Pro: demo dal 2 al 4 febbraio

Lo si apprende da un’email inviata dall’azienda della “mela morsicata”, in cui viene per l’appunto affermato che offrirà queste demo dal 2 al 4 febbraio in base all’ordine di arrivo della clientela interessata nello store.

Ulteriori dettagli provengono poi dalla più recente newsletter “Power On” del noto giornalista Mark Gurman, con cui viene affermato che ogni demo avrà una durata compresa tra i 20 ai 25 minuti.

Dopo un processo di calibrazione, il cliente visualizzerà foto, panorami, foto spaziali e video spaziali nell’app Foto. Successivamente, i clienti impareranno come posizionare più finestre di app e scorrere le pagine in Safari, dopodiché saranno proposti loro contenuti 3D, inclusi film, spezzoni di eventi sportivi e una scena molto coinvolgente.

Un’esperienza dimostrativa simile era già stata proposta ad alcuni giornalisti, creator di YouTube e altri invitati alla WWDC 2023, ma adesso sarà anche aperta al resto del pubblico eventualmente interessato ad approfondire le conoscenze riguardo Apple Vision pro.

Mark Gurman sostiene altresì che le unità demo di Apple Vision Pro saranno precaricate con varie app di terze parti che saranno disponibili sull’App Store al momento del lancio. Da inizio gennaio, Apple consente agli sviluppatori di inviare app visionOS per l’approvazione.