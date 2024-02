Apple Vision Pro: ecco quanto costa produrlo

Apple Vision Pro è in vendita negli Stati Uniti ormai da diverse settimane a questa parte. Il suo prezzo è elevato, molto elevato: si parte da 3.500 $ per il modello da 256 GB. Ma quanto costa ad Apple produrre il dispositivo? A rispondere ci ha pensato la società di ricerca Omdia.

Apple Vision Pro: costruirlo costa poco più di 1.500 dollari

Stando a quelli che sono i dati forniti, il costo per costruire Apple Vision Pro ammonta a poco più di 1.500 dollari. Per essere ancora più precisi, Omdia stima che i componenti hardware del dispositivo costino ad Apple un totale di 1.542 dollari.

Il componente più costoso è il display micro-OLED da 1,25 pollici, visto e considerato che su ogni visore ne sono presenti due. Il colosso di Cupertino starebbe pagando a Sony 228 dollari per ciascuno di questi display, portando il costo per singolo visore a 456 dollari.

I secondi componenti più costosi del visore della “mela morsicata” sono poi i due chip, ovvero l’M2 e il nuovissimo R1, che è specificamente dedicato all’elaborazione degli input da fotocamere, sensori e microfoni, trasmettendo immagini ai display entro 12 millisecondi.

Ovviamente, è importante tenere presente un quadro più ampio quando vengono esaminate cifre di costo come quelle in questione, in special modo per un prodotto di prima generazione come lo è ora Apple Vision Pro.

Inoltre, i numeri di cui sopra coprono solo i materiali e non includono altri costi di produzione come assemblaggio, imballaggio o distribuzione. Apple, ovviamente, ha investito molto anche in ricerca e sviluppo, vendite e marketing.