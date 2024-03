Apple Vision Pro entra nella sala operatoria del Cromwell Hospital

Il visore per la realtà mista Apple Vision Pro, con un prezzo di lancio di 3.500 dollari negli Stati Uniti, potrebbe sembrare un dispositivo di nicchia per un pubblico di appassionati di tecnologia. Tuttavia, il suo potenziale in ambito professionale, in particolare nel settore medico, sta già dimostrando il suo valore.

In un recente intervento chirurgico nel Regno Unito, la caposala Suvi Verho ha indossato l’Apple Vision Pro mentre assisteva il dottor Syed Aftab durante un’operazione alla colonna vertebrale di un paziente. Grazie a un software specializzato installato sul dispositivo, l’infermiera è stata in grado di preparare e fornire gli strumenti necessari al chirurgo nelle diverse fasi dell’operazione, seguendolo senza alcuno sforzo.

Riduzione dell’errore umano

Secondo Suvi Verho, questa tecnologia rappresenta un cambiamento significativo nel modo di lavorare in sala operatoria, contribuendo a eliminare gli errori umani e le incertezze. I chirurghi concordano sul fatto che l’utilizzo dell’Apple Vision Pro possa trasformare un’infermiera senza esperienza pregressa in un membro del team con un bagaglio di conoscenze paragonabile a 10 anni di esperienza.

Il dottor Aftab paragona l’utilizzo dell’Apple Vision Pro da parte di un team medico all’efficienza del team di meccanici che si occupa delle auto di Formula 1 nei box. Indipendentemente dall’esperienza pregressa, indossando il visore, il personale medico può operare con precisione e coordinazione.

L’intervento chirurgico assistito dall’Apple Vision Pro nel Regno Unito non è un caso isolato. Solo tre giorni dopo il lancio del dispositivo, il dottor Robert Masson ha eseguito un intervento chirurgico con l’aiuto di un assistente che indossava il visore.

Apple Vision Pro, una svolta per la medicina

Sebbene il prezzo dell’Apple Vision Pro possa sembrare elevato per un utilizzo quotidiano, il suo potenziale in ambito professionale, in particolare nel settore medico, è innegabile. Questo dispositivo innovativo sta già dimostrando di poter migliorare l’efficienza, la precisione e la coordinazione durante gli interventi chirurgici, aprendo la strada a una nuova era nella medicina assistita dalla tecnologia.