Apple Vision Pro: i proprietari lamentano mal di testa

Per qualcuno può essere lo stress eccessivo, per altri ancora il poco sonno e per alcuni magari qualche carenza alimentare o chissà che altro… insomma, le cause legate al mal di testa possono essere svariate, ma di sicuro stando al report recentemente condiviso da MarketWatch anche Apple Vision Pro può dare origine a questo fastidio.

Apple Vision Pro: mal di testa e dolori al collo

Sono infatti in tanti gli utenti in possesso del visore del colosso di Cupertino che raccontano di aver avuto problemi di salute legati all’uso del visore, mal di testa in primis, ma anche dolori al collo e altre difficoltà.

Emily Olman, responsabile marketing di Hopscotch Interactive, ha detto di aver avuto due “occhi neri e super scuri” dopo aver indossato Apple Vision Pro per la prima volta, probabilmente causati dal peso sulle guance. Ian Beacraft, amministratore delegato della società di consulenza Signal, ha invece riferito di avere dolori alla base del cranio e alla parte superiore della schiena.

Ci sono state anche lamentele riguardo Apple Vision Pro su Reddit da parte di utenti che hanno riscontrato continui mal di testa, affaticamento degli occhi e dolore dovuto al peso del dispositivo. Alcuni hanno migliorato la situazione con cinturini modificati e prodotti di terze parti.

Ovviamente ci sono anche tanti altri utenti che non riscontrato problemi con il visore e le opzioni del cinturino predefinite.

Interpellata sulla questione, Apple si è rifiutata di commentare, indirizzando MarketWatch alle sue linee guida per l’uso corretto del visore. Apple consiglia di fare una pausa ogni 20-30 minuti durante il periodo iniziale di utilizzo del visore e di smettere di utilizzare il visore in caso di malessere. Inoltre, l’azienda sconsiglia l’utilizzo del dispositivo alle persone che soffrono di affaticamento degli occhi, mal di testa o dolori.