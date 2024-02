Apple Vision Pro: i resi sono in aumento

Passato il grande entusiasmo e la notevole curiosità iniziali, molti di coloro che avevano effettuato l’acquisto di Apple Vision Pro hanno deciso di effettuarne il reso, fattibile entro 14 giorni dall’acquisto, rimettendosi nuovamente in tasca i 3.500 dollari (esclusi eventuali accessori extra) spesi.

Apple Vision Pro: il comfort è il principale motivo dei resi

A segnalare la situazione è stata la redazione di The Verge, sottolineando che il comfort è tra i motivi più citati da coloro che hanno deciso di rendere pubblico di aver reso il visore a marchio Apple. Vari utenti hanno infatti lamentato mal di testa, chinetosi e affaticamento degli occhi, senza contare il fatto che il peso del dispositivo sembrerebbe essere eccessivo, andando a gravare soprattutto sulla parte anteriore della testa, costringendo ad una continua tensione dei muscoli del collo per cercare di mantenere una postura dritta.

Ad esempio, Parker Ortolani, product manager di The Verge, lo ha restituito dicendo che è “troppo scomodo da indossare ed è uno sforzo per i miei occhi. È chiaramente il futuro. Funziona come per magia. Ma i compromessi fisici non valgono la pena per me in questo momento. Tornerò per il prossimo, supponendo che risolvano questi problemi di comfort”.

Un’altra lamentela comune è che Apple Vision Pro non offre una produttività sufficiente rispetto al prezzo e che non siano disponibili app killer, pur essendo l’App Store già popolato da molte soluzioni native. “Se non lo uso per la produttività, e se non lo amo per l’intrattenimento, e se non ci sono abbastanza giochi con cui giocarci, non posso proprio giustificare il fatto di tenerlo”, ha scritto un utente di Reddit.

È comunque molto difficile che questo primo impatto con Apple Vision Pro possa avere un effetto negativo sul futuro del visore e più in generale su Apple. Molti di coloro che hanno reso il dispositivo, inoltre, hanno fatto sapere che sarebbero stati lieti di provare poi una seconda generazione, confidando in possibili miglioramenti.