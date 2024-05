Il nuovo HONOR 200 Lite è già in sconto: ecco il coupon Amazon

HONOR 200 Lite è appena arrivato in Italia ed è già in sconto su Amazon. Per acquistare il nuovo smartphone del marchio e risparmiare il 15% rispetto al listino ufficiale non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Tra i punti di forza va citato il design, con uno spessore ridotto a soli 6,78 millimetri e un peso ridotto a 166 grammi, ma anche il comparto hardware è degno di nota, con tanta potenza di calcolo e fotocamere che non temono le situazioni di illuminazione più complicate.

HONOR 200 Lite: specifiche e funzionalità dello smartphone

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione al telefono. Eccole: display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2412×1080 pixel, frequenza di aggiornamento da 90 Hz e resistenza alle cadute certificata da SGS, processore MediaTek Dimensity 6080 con CPU octa core e chip grafico Mali-G57 MC2, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 50 megapixel, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, supporto alle reti 5G e al Dual SIM, GPS, NFC e batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il sistema operativo preinstallato è Android 14 con interfaccia MagicOS 8.0 e, lato software, è presente la funzionalità Magic Portal di intelligenza artificiale. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto del 15% di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato, in questo momento puoi acquistare il nuovo smartphone HONOR 200 Lite al prezzo finale di soli 280 euro (invece di 329 euro come da listino ufficiale). Inoltre, hai la possibilità di scegliere tra le colorazioni Starry Blue e Midnight Black.

