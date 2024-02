Apple Vision Pro: in arrivo in Italia e in altri Paesi

Apple Vision Pro è in vendita negli Stati Uniti da alcune settimane a questa parte, ma in molti si chiedono quando il dispositivo verrà lanciato anche in altri Paesi. Al lancio, Apple ha genericamente comunicato che ciò avverrà entro il 2024, ma al momento mancano ancora dettagli precisi al riguardo. In attesa di informazioni ufficiali, l’analista Ming-Chi Kuo ha fatto sapere che il visore verrà lanciato in altri territori, Italia compresa, prima della WWDC di giugno.

Apple Vision Pro: in Italia e in altri Paesi prima della WWDC 2024

Secondo Kuo, il colosso di Cupertino porterà Apple Vision Pro in più Paesi in lingua inglese, come Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, ma ha anche localizzato visionOS in preparazione del lancio in paesi come Francia, Germania, Italia e Spagna.

Kuo ha aggiunto che la domanda per Apple Vision Pro negli Stati Uniti è rallentata in modo significativo dal lancio. Inoltre, ha stimato che le spedizioni negli Stati Uniti ammonteranno 200.000-250.000 unità nel 2024, dati questi che risultano essere migliori delle previsioni di Apple ferme a 150.000-200.000 unità.

Relativamente alla parecchio dibattuta questione resi, secondo Kuo l’attuale tasso di restituzione è inferiore all’1%.

Unitamente alle informazioni in questione, l’analista ha parlato anche del prossimo modello del visore. A suo dire, non arriverà prima del 2027. In base ai dati provenienti dalla catena di fornitura, Kuo ritiene infatti che Apple non abbia ancora cominciato a lavorare a una seconda generazione o a una versione più economiche, ma ricerca e sviluppo poterebbero essere in corso.

L’analista si aspetta che un Apple Vision Pro modificato entri in produzione di massa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma essendo Apple concentrata prevalentemente sul miglioramento dei costi e della produzione, è probabile che l’esperienza utente non sarà poi così diversa dal modello attuale.