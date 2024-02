Apple Vision Pro: niente porno in realtà virtuale

Il Vision Pro è un dispositivo progettato principalmente per l’intrattenimento, come dimostrano le numerose app di streaming disponibili. Molti utenti hanno acquistato il visore di Apple per un particolare tipo di intrattenimento, scoprendo però che hanno speso inutilmente 3.500 dollari. Gli attuali video porno in realtà virtuale non funzionano.

Vision Pro non supporta WebXR

Come si può leggere in varie discussioni su Reddit, molti utenti aspettavano con ansia il lancio ufficiale del visore (avvenuto il 2 febbraio). Nel subreddit r/VisionPro ci sono diversi post sull’argomento. Prima dell’arrivo nei negozi, un utente ha descritto il Vision Pro come una “nuova frontiera di tecnologia masturbatoria“.

Ma i primi test “sul campo” sono stati piuttosto deludenti. In una discussione, il visore di Apple viene definito “una cintura di castità da 3.500 dollari“. Il Vision Pro permette di vedere un normale video porno 2D, ma non quelli registrati in 3D. Pochi giorni dopo il lancio sono iniziati ad apparire numerosi post in cui gli utenti chiedono come vedere il porno in realtà virtuale.

Ovviamente, Apple non permette la distribuzione di app a luci rosse sullo store ufficiale. Tuttavia, gli utenti erano certi che Safari consentisse la riproduzione di video porno 3D, sfruttando le API WebXR. Invece, i video non sono visibili a schermo intero o sono di bassa qualità e in 2D.

Diversi utenti hanno cercato soluzioni fai da te, come la conversione dei video WebXR scaricati in un formato leggibile tramite l’app File di Apple, ma il risultato finale non è soddisfacente. Il visore più adatto all’intrattenimento solitario rimane il Meta Quest 3 (che costa 7 volte meno).