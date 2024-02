Apple Vision Pro: occhio a non dimenticare la password

Occhio a non dimenticare la password impostata su Apple Vision Pro, perché nel caso in cui ciò dovesse accadere per reimpostarla per poter accedere nuovamente al dispositivo sarà indispensabile recarti in un Apple Store. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Vision Pro: reset della password solo in store

Durante la fase di configurazione, Apple Vision Pro richiede un codice d’accesso a sei cifre che deve essere inserito due volte. Secondo esigenza, poi, gli utenti possono optare per un passcode più lungo o più corto. L’Optic ID può essere utilizzato al posto di una password, ma funziona come Face ID o Touch ID e il codice viene comunque richiesto dopo un riavvio e in altre circostanze specifiche.

A coloro che hanno dimenticato la password impostata sul visore, Apple ha riferito che dovranno recarsi personalmente in uno store per il ripristino del codice o dovranno spedire i visori all’azienda se non c’è un negozio nelle vicinanze. Inoltre, la rimozione del passcode richiede la cancellazione di tutti i contenuti presenti sul visore.

Anche iPhone e iPad devono venire ripristinati per eliminare un passcode, ma si tratta di una procedura che può essere attuata personalmente con un Mac o un PC. L’Apple Watch, che invece non può connettersi a un computer, può essere ripristinato agendo direttamente dal dispositivo o mediante l’iPhone associato.

Da tenere presente che su Apple Vision Pro è disponibile un’impostazione per la cancellazione dei contenuti, mentre non è disponibile alcuna funzione che consente di eseguire il ripristino del dispositivo pur conoscendo il relativo codice di sblocco.