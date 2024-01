Apple Vision Pro: previsto il sold out in pochi giorni

Tra pochi giorni saranno finalmente avviati i preordini di Apple Vision Pro e a quanto sembra sarà un vero e proprio successo. L’analista Ming-Chi Kuo prevede infatti che i dispositivi prodotti da Apple possano venire esauriti nel giro di breve tempo.

Apple Vision Pro: unità iniziali esaurite nel giro di breve tempo

Andando più in dettaglio, l’analista è dell’idea che il colosso di Cupertino possa produrre tra le 60.000 e le 80.000 unità di Apple Vision Pro in vista del lancio sul mercato che avverrà il giorno 2 febbraio 2024 (il preordine sarà però possibile già a partire dal 19 gennaio 2024), ma considerando le dimensioni ridotte delle spedizioni è altamente probabile che le scorte del visore possano esaurirsi nel giro di pochissimo tempo.

Sebbene l’azienda della “mela morsicata” non abbia ancora mostrato in maniera dettagliata le varie applicazioni chiave di Apple Vision Pro e nonostante il prezzo elevato dello stesso, Kuo è per l’appunto del parere che le “innovazioni tecnologiche rivoluzionarie” e la “base di fan e utenti accaniti” di Apple esauriranno le scorte del dispositivo.

Resta tuttavia da capire se dopo il grande successo iniziale del visore la domanda continuerà ad essere altrettanto elevata, conducendo il device all’apice del successo come altri prodotti resi disponibili dall’azienda capitanata da Tim Cook, o se le cose andranno alla fine ad evolversi diversamente.

Per tutte le ragioni di cui sopra, l’analista ritiene che ci saranno lunghi ritardi nelle spedizioni dopo il periodo di lancio iniziale. Dovrebbero venire prodotti meno di 400.000 visori nel 2024 a causa della complessità nella realizzazione.