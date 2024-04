Apple Vision Pro: registrato il brevetto per Apple Pencil

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare un’indiscrezione secondo cui Apple starebbe lavorando a una nuova versione di Apple Pencil con Apple Vision Pro. Sulla falsariga di quanto precedentemente emerso, è notizia degli ultimi giorni quella che la “mela morsicata” ha depositato un brevetto che descrive per l’appunto l’uso del pennino con il visore.

Apple Vision Pro e l’utilizzo con Apple Pencil

Il brevetto è stato depositato a settembre scorso presso l’USPTO e approvato giovedì 28 marzo.

Come di consueto per Apple con documentazioni del genere, viene usato un linguaggio molto vago e piuttosto contorto per ridurre al minimo le informazioni condivise con il pubblico. Infatti, si intuisce che il riferimento è ad Apple Pencil, ma in realtà il documento non menziona espressamente il pennino, definendolo piuttosto come “dispositivo di input” per un “puntatore virtuale”.

Considerando che l’ostacolo principale è quello di adattare Apple Pencil alla realtà virtuale in cui, proprio in quanto tale, mancano superfici di appoggio, nel brevetto vengono suggerite alcune soluzioni: una discreta elasticità e tolleranza nel software che elabora i dati ricavati dai sensori, così che alcuni micro-movimenti involontari vengano scartati e un feedback sonoro per permettere all’utente di capire che sta davvero eseguendo il movimento desiderato.

È bene tenere presente che un brevetto non è un indicatore certo del fatto che si potranno usare in accoppiata Apple Vision Pro ed Apple Pencil, visto e considerato che aziende della “stazza” di Apple registrano continuamente nuove proprietà intellettuali, ma si tratta senza dubbio alcuno di un indicatore interessante.