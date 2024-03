Apple Vision Pro potrebbe supportare Apple Pencil

Apple ha realizzato la sua Apple Pencil per permetterne l’uso in via esclusiva con iPad, ma una futura versione dell’accessorio potrebbe permetterne il funzionamento anche con Apple Vision Pro, o almeno così sembrerebbe stando alle più recenti indiscrezioni.

Apple Vision Pro potrebbe permettere l’uso di Apple Pencil

Andando più in dettaglio, stando a quanto riferito nelle scorse ore da una fonte considerata attendibile, Apple starebbe testato internamente una nuova Apple Pencil con supporto a visionOS. Questa novità consentirebbe di utilizzare l’accessorio con app di disegno su Apple Vision Pro, come Freeform e Pixelmator.

Al momento, non sono noti i dettagli specifici sul progetto, ma è probabile che gli utenti possano disegnare con Apple Pencil su una scrivania o su un’altra superficie piana, sfruttando anche la sensibilità alla pressione e all’inclinazione, e che il disegno realizzato venga poi mostrato nell’app aperta sul visore. Una tecnologia del genere consentirebbe di trasformare l’ambiente circostante in una tela gigante.

Si vocifera che una nuova versione di Apple Pencil verrà lanciata insieme ai nuovi modelli iPad Pro e iPad Air attesi a stretto giro, ma non è dato sapere se sarà questo il modello già compatibile con visionOS o se comunque lo sarà già a partire dal momento del lancio.

Ad ogni modo, la compatibilità di Apple Pencil con Apple Vision Pro richiederebbe un software aggiornato, ma non è chiaro quale versione potrebbe andare a implementare questo supporto. La prima beta di visionOS 1.2 verrà probabilmente rilasciata agli sviluppatori in questioni giorni, mentre si prevede che visionOS 2 possa venire annunciato in occasione della WWDC di giugno insieme agli altri software e sistemi operativi dell’azienda.