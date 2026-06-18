 Casa sicura con la telecamera WiFi EZVIZ CB3 + pannello solare (-37%)
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Casa sicura con la telecamera WiFi EZVIZ CB3 + pannello solare (-37%)

Metti in sicurezza la tua abitazione anche quando non ci sei con la telecamera WiFi EZVIZ CB3, dotata di pannello solare, oggi tua al 37%.
Casa sicura con la telecamera WiFi EZVIZ CB3 + pannello solare (-37%)
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Metti in sicurezza la tua abitazione anche quando non ci sei con la telecamera WiFi EZVIZ CB3, dotata di pannello solare, oggi tua al 37%.
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Se vuoi mettere la casa al sicuro anche quando sei via per diversi giorni, riuscendo a vedere ciò che succede nei dintorni anche a distanza, approfitta di questa promozione. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la telecamera WiFi EZVIZ CB3 con pannello solare a soli 59,99 euro, invece che 95,15 euro.

In questo momento c’è quindi uno sconto del 37% che fa crollare drasticamente il prezzo al più basso finora registrato su Amazon, grazie al Prime Day in anticipo. Dunque per avvalerti di questa promozione dovrai essere iscritto al servizio, perciò se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Telecamera WiFi EZVIZ CB3 + pannello solare a prezzo wow

Possiamo dire che il rapporto qualità prezzo della telecamera WiFi EZVIZ CB3 è ciò che la rende uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Inoltre incluso c’è anche il pannello solare che ti permetterà, con poche ore di luce al giorno, di avere mantenere la batteria ricaricabile da 5200 mAh sempre attiva.

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L’installazione è molto semplice perché non necessita di cavi e quindi potrai metterla ovunque. In più ha un design resistente all’acqua e alla polvere. Offre una visione ad alta risoluzione da 1080p con visione notturna. I faretti integrati si attivano di notte e garantiscono una risoluzione ottimale anche a grande distanza. Ha il rilevamento intelligente delle persone con avvisi istantanei che ti arrivano direttamente sul tuo dispositivo associato. E tramite l’app dedicata potrai vedere tutto ciò che succede in tempo reale anche quando sei lontano da casa.

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Una soluzione estremamente comoda e pratica che oggi potrai avere anche a molto meno. Quindi approfitta anche tu del Prime Dday in anticipo e acquista la tua telecamera WiFi EZVIZ CB3 con pannello solare a soli 59,99 euro, invece che 95,15 euro. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui, così potrai avvalerti di questa e tantissime altre promozioni.

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Pubblicato il 18 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
18 giu 2026
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