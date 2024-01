Apple Vision Pro: scansione del volto per scegliere la dimensione

Più si avvicina il momento del lancio di Apple Vision Pro e più emergono nuove informazioni a tal riguardo. Nelle scorse ore, infatti, è stato possibile apprendere che l’app Apple Store sfrutterà una scansione facciale per fornire ai clienti informazioni sulle dimensioni corrette dei componenti del visore che devono ordinare.

Apple Vision Pro: scansione del volto per info sui componenti da ordinare

Nel codice nell’app ‌Apple Store‌ si legge infatti quanto segue: “Puoi scansionare il tuo viso per determinare la tua taglia per Apple Vision Pro”. Apple Vision Pro richiede una guarnizione e una fascia per la testa di dimensioni corrette per funzionare senza problemi.

Precedentemente il colosso di Cupertino aveva già adoperato un’app Head Measure and Fit per aiutare gli sviluppatori a testare il visore per trovare le dimensioni corrette, ma adesso sembra che funzionalità simili saranno integrate direttamente nell’app App Store.

Da tenere presente che guarnizioni e fasce per la testa sono disponibili in varie dimensioni e il fatto che possa eseguire una scansione per determinare la taglia suggerisce che gli utenti potranno evitare di andare fisicamente in un negozio Apple per determinare la corretta vestibilità. Non è altresì da escludere l’ipotesi che una scansione facciale faccia parte del processo di ordinazione online del dispositivo.

Inoltre, i clienti che necessitano di inserti per lenti graduate di ZEISS potranno importare le proprie prescrizioni dall’app Salute o caricare la prescrizione.

Sempre dallo studio del codice dell’app si evince anche che Apple potrebbe consentire l’aggiunta di un’incisione personalizzata sul visore, ma al momento non è chiaro in quale punto.