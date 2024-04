Apple Vision Pro: sta per arrivare anche in Francia?

Allo stato attuale delle cose, Apple Vision Pro è disponibile solo negli Stati Uniti, ma recentemente sono state diffuse diverse indiscrezioni in merito all’arrivo in altri paesi del device. A tal riguardo, pare che il colosso di Cupertino abbia intenzione di rendere presto disponibile il suo visore anche in Francia.

Apple Vision Pro potrebbe arrivare in Francia in estate

Andando più in dettaglio, un nuovo report afferma che Apple ha invitato i dipendenti degli store in Francia per sessioni di formazione per Apple Vision Pro a partire da quest’estate.

Il rapporto non fornisce molti dettagli, se non che l’azienda capitanata da Tim Cook ha invitato i suoi dipendenti francesi a un “Evento di formazione su un nuovo prodotto”. Da tenere presente che nella descrizione del corso non viene menzionato esplicitamente Apple Vision Pro, ma i visori sono l’unico nuovo prodotto della “mela morsicata” ancora da lanciare in territorio francese.

Negli Stati Uniti, Apple ha cominciato a programmare la formazione per il visore per i suoi dipendenti del settore retail già da dicembre dello scorso anno e si è conclusa circa due settimane prima che avvenisse il lancio ufficiale sul mercato del visore.

In base alle tempistiche statunitensi, considerando che l’estate ha inizio a metà giugno, Apple Vision Pro potrebbe essere lanciato in Francia già a luglio. Questa cronologia è in linea con quanto precedentemente riferito dell’analista Ming-Chi Kuo, il quale aveva affermato che Apple lancerà il visore in più paesi a partire dall’estate, più precisamente prima della WWDC di giugno.