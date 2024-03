Apple Vision Pro sta per arrivare anche in Cina

Quando lo scorso autunno Apple presentò ufficialmente il suo visore al mondo, comunicò che il dispositivo sarebbe stato in un primo momento disponibile solo negli Stati Uniti, per la precisione a partire dal 2 febbraio 2024, e che successivamente sarebbe stato commercializzato pure in altri paesi. Quel “secondo momento”, a quanto pare, è finalmente giunto. Apple Vision Pro, infatti, si appresta a fare il suo ingresso anche in Cina.

Apple Vision Pro: in Cina entro fine anno

Dopo le voci di corridoio dei giorni scorsi, Tim Cook in persona, il CEO di Apple, ha confermato per l’appunto che il visore del colosso di Cupertino sarà in vendita sul territorio cinese entro la fine dell’anno corrente.

Più precisamente, rispondendo a una domanda della stampa durante il China Development Forum di Pechino, Tim Cook ha confermato che il primo computer spaziale di Apple verrà lanciato in Cina nel 2024. Il CEO ha aggiunto che la sua azienda continuerà ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Cina.

Si tratta della prima conferma ufficiale di un paese specifico diverso dagli Stati Uniti in cui il visore della “mela morsicata” verrà lanciato quest’anno.

Sulla base delle pregresse dichiarazioni, Apple Vision Pro sarà disponibile pure in altre location nel mondo nel corso del 2024, ma allo stato attuale delle cose la società non ha fornito un periodo di tempo più specifico e non ha indicato in quali paesi arriverà, ad eccezione della Cina, appunto. Per quel che riguarda la commercializzazione in Italia, dunque, al momento non sono disponibili informazioni precise.