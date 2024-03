Apple Vision Pro: in altri paesi a breve, ma non in Italia

Apple Vision Pro è attualmente in vendita solo negli Stati Uniti, ma si appresta a fare capolino anche in altri Paesi, ma non in Italia, almeno non nell’immediato, o almeno questo è ciò che lasciano presagire gli annunci di lavoro recentemente pubblicati dal colosso di Cupertino.

Apple Vision Pro sta per arrivare in altri paesi

Il colosso di Cupertino ha infatti pubblicato annunci di lavoro identici relativi ad Apple Vision Pro in Australia, Cina e Giappone mentre si avvicina la disponibilità internazionale del visore.

Apple sta cercando di assumere un cosiddetto “Briefing Experience Specialist” in tutti e tre i paesi. Chi andrà a ricoprire questa posizione si occuperà della dimostrazione delle capacità di Apple Vision Pro ai clienti aziendali.

“Progetterai e fornirai dimostrazioni che presenteranno le capacità del prodotto e la sua nuova tecnologia rivoluzionaria”, si legge nell’annuncio. “Mostrerai anche soluzioni, casi d’uso rappresentativi e flussi di lavoro trasformativi degli utenti che ispirano gli investimenti dei clienti nella tecnologia, nella piattaforma visionOS e nel prodotto stesso.”, afferma Apple.

Da tenere presente che Apple ha pubblicato il medesimo annuncio di lavoro per il visore nel Regno Unito l’anno scorso, ma il dispositivo rimane disponibile solo negli Stati Uniti dopo il lancio.

Ad ogni modo, sul suo sito Web, Apple afferma che il visore verrà lanciato in più paesi entro la fine dell’anno, ma la società non ha fornito dettagli esatti a tal riguardo e neppure ha indicato precisamente i paesi coinvolti. Precedentemente, Ming-Chi Kuo aveva riferito che una possibile espansione per la commercializzazione sarebbe potuta verificarsi prima della WWDC 2024.