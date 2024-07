Apple Vision Pro: Tim Cook lo usa tutti i giorni

Tim Cook, il CEO di Apple, utilizza Apple Vision Pro su base quotidiana, in tutti gli aspetti della sua vita, dal lavoro all’intrattenimento. La cosa è emersa in una recente intervista con The Sun.

Apple Vision Pro: Tim Cook lo usa quotidianamente

Andando più in dettaglio, Tim Cook ha condiviso alcuni dettagli specifici in merito all’uso che fa del visore che la sua azienda ha lanciato a inizio anno, come guardare la terza stagione di Ted Lasso e altri contenuti su Apple TV+. La possibilità di posizionarsi comodamente, anche sdraiato con lo schermo sul soffitto, offre un’esperienza straordinaria grazie allo schermo virtuale da 100 piedi.

“La capacità di mettermi nella posizione che desidero – inclusa la possibilità di sdraiarmi e mettere lo schermo sul soffitto – è un’esperienza incredibile. E ovviamente, è uno schermo enorme. È sorprendente il livello di intrattenimento che offre”, ha dichiarato Tim Cook.

Il CEO della “mela morsicata” ha altresì sottolineato come Apple Vision Pro renda il multitasking molto più efficiente grazie al supporto per finestre multiple che possono essere posizionate nello spazio fisico dell’utente. Ciò va a migliorare significativamente la produttività e la gestione delle attività nel quotidiano.

Tim Cook ha inoltre dichiarato che l’esperienza con Apple Vision Pro è difficile da descrivere a parole e ha suggerito ai potenziali clienti di provare una demo per poterne comprendere a tutto tondo il potenziale.

Infine, il CEO di Apple ha spiegato che la progettazione del visore ha richiesto la registrazione di oltre 5.000 brevetti, elogiando la perseveranza del team che ha lavorato per anni al progetto.