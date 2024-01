Apple Vision Pro: utile per medici e professionisti

I piani alti di Apple sono dell’idea che Apple Vision Pro possa essere potenzialmente impiegato in numerosi ambiti professionali, dalla formazione tecnica avanzata all’utilizzo nelle sale operatorie. Lo si apprende da un recente video inviato ai dipendenti.

Apple Vision Pro: impieghi potenziali in ambiti professionali

Il filmato, con i volti di Mike Rockwell e Alan Dye di Apple, entrambi coinvolti nello sviluppo del visore, parla dell’evoluzione di Apple Vision Pro e per cosa potrebbe essere adoperato in futuro, in particolare in ambito medico.

“Spesso, i chirurghi hanno difficoltà a guardare i display durante le procedure, dove le informazioni sono sparse”, ha detto Rockwell. “Apple Vision Pro potrebbe facilitare tutto questo e, si spera, migliorare i risultati per i pazienti.”

Rockwell ha asserito che i tecnici o i meccanici aeronautici potrebbero sfruttare il visore del colosso di Cupertino per una “formazione di alta qualità” che invece in precedenza non era fattibile. Inoltre, ha affermato che Apple è entusiasta delle opportunità di apprendimento e istruzione del visore. “Abbiamo cercato di realizzare un prodotto che fosse uno strumento, non un giocattolo”, ha affermato Rockwell.

Due dipendenti del team guidato da Rockwell sarebbero responsabili della messa a punto di nuove applicazioni per il visore di Apple. Uno sta esplorando gli usi in ambito aziendale del dispositivo, mentre l’altro sta vagliando potenziali opportunità educative.

Considerando il prezzo particolarmente elevato a cui viene commercializzato il visore “mela morsicata” (si parte da un prezzo base di 3.500$ negli Stati Uniti), qualora venisse effettivamente trovato un utilizzo aziendale la cosa potrebbe rappresentare la vera chiave del successo.