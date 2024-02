Apple vuole portare l'intelligenza artificiale su Xcode

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple starebbe lavorando su una versione aggiornata di Xcode comprensiva di uno strumento AI per generare codice.

Apple: Xocde con AI per generare codice

Andando più in dettaglio, lo strumento AI di Xcode dovrebbe essere simile a GitHub Copilot di Microsoft, il quale è in grado di generare codice basato su richieste effettuate in linguaggio naturale e convertire codice da un linguaggio di programmazione a un altro.

Lo strumento Xcode AI consentirà di prevedere e completare blocchi di codice, offrendo quindi agli sviluppatori la possibilità di semplificare il processo di creazione delle app.

Per il momento, il colosso di Cupertino sta sperimentando la funzionalità a livello interno tra i suoi ingegneri e prevede di rilasciarla agli sviluppatori di software di terze parti entro la fine dell’anno, ma al momento non è stata fornita una data esatta.

Da tenere presente che le funzionalità di intelligenza artificiale aggiunte a Xcode andranno ad unirsi a molte altre feature basate sempre sull’AI che la “mela morsicata” prevede di implementare in Siri e in altre app “di serie”. Secondo le indiscrezioni, Craig Federighi, il responsabile del software Apple, ha chiesto ai dipendenti di creare quante più nuove funzionalità AI possibili per iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15.

Ricordiamo che durante la chiamata agli utili di Apple risalente all’inizio di questo mese, Tim Cook, il CEO di Apple, ha promesso che l’azienda avrebbe condiviso maggiori dettagli in merito all’evoluzione e all’implementazione dell’intelligenza artificiale sui suoi prodotti e servizi entro quest’anno.