Apple vuole un telecomando per Apple TV con Touch ID

Apple intende portare l'autenticazione biometrica anche sulla sua Apple TV e, in generale, sugli apparecchi che possono essere gestiti tramite HomeKit. A dimostrarlo è un nuovo brevetto depositato dall'azienda e scovato proprio nel corso delle ultime ore.

Apple: un controller per Apple TV e HomeKit con Touch ID

Il brevetto, infatti, descrive un telecomando che può essere adoperato con il set-top box dell'azienda di Cupertino, ma pure un sistema di gestione per dispositivi domotici. In entrambi i casi c'è il supporto al Touch ID, il che consentirebbe soltanto agli utenti autorizzati e riconosciuti tramite impronte digitali di controllare la Apple TV e gli accessori HomeKit presenti in casa.

Il telecomando farebbe altresì comodo per attivare funzionalità di controllo parentale che andrebbero a limitare le opzioni di impiego quando il dispositivo è tra le mani dei più piccoli.

È bene tenere presente che quello in questione è un brevetto di utilità e non di design, per cui non viene fornita alcuna immagine riguardo ciò che potrebbe essere il potenziale aspetto del dispositivo, concentrandosi piuttosto sulle funzionalità.

È altresì importante precisare che Apple brevetta costantemente svariate tecnologie e che soltanto una piccola parte di essere finisce per essere effettivamente implementata nei dispositivi rivolti ai consumatori. Di conseguenza, quanto descritto nella proprietà intellettuale in oggetto potrebbe sì portare alla produzione di un nuovo controller per Apple TV e smart home, ma potrebbe anche non giungere mai sul mercato. Ad ogni modo, è molto interessante notare come il gruppo della “mela morsicata” intenda perfezionarsi maggiormente nel campo della smart home in generale, sebbene esistano già numerosi telecomandi di terze parti utili allo scopo.