Apple Watch 8: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon

Apple Watch 8 è il nuovo modello smartwatch di Casa Cupertino. Affascinante sotto tanti punti di vista, è ricco di funzionalità ancora più performanti rispetto ai modelli precedenti. Acquistalo ADESSO a soli 479 euro, invece di 509 euro, e risparmia grazie ad Amazon.

Questa offerta gode anche del Tasso Zero di Amazon. Quindi, in fase di ordine, puoi decidere di pagarlo in 5 rate mensili da soli 95,80 euro l’una. Un’ottima opportunità per ottenere subito questo nuovo modello e non pesare troppo sulle proprie finanze.

Sfrutta la comodità del display Retina Always-On senza bordi e con colori brillanti. I quadranti sono ancora più luminosi e facili da leggere anche quando hai il polso abbassato. Inoltre, la sua cassa in alluminio è resistente agli urti, alla polvere e all’acqua. Insomma, potrai farci davvero di tutto con questo smartwatch potente al polso.

Apple Watch 8: ottimo AFFARE solo su Amazon

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta a tema “Mela Morsicata” che Amazon ha confezionato su misura per te. Acquista Apple Watch 8 a soli 479 euro, invece di 509 euro. Si tratta di un ottimo risparmio che puoi anche dividere in 5 rate mensili a tasso zero.

Le sue ottime funzionalità rendono questo smartwatch un ottimo dispositivo da tenere sempre al polso. Dotato di sensori evoluti, controlla i livelli di ossigeno nel sangue, monitora la frequenza cardiaca e registra la qualità del tuo sonno comprese le sue fasi. E con Rilevamento Incidenti chiama in automatico i soccorsi in caso di grave incidente auto.

Compra SUBITO il nuovo Apple Watch 8 a soli 479 euro, invece di 509 euro. Questa promozione è un’esclusiva Amazon che ti offre anche la possibilità di pagare tutto in 5 comode rate a tasso zero partendo da soli 95,80 euro l’una. Questa offerta deve essere tua!

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.