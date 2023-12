Apple Watch 9 GPS + Cellular in OFFERTA BOMBA su Amazon (-229,01€)

Amazon fa i regali di Natale in anticipo e ti permette di fartene uno ad un prezzo davvero clamoroso. Stiamo parlando del nuovo Apple Watch Series 9 GPS + Cellular che grazie allo sconto odierno ti porti a casa a soli 579,99 euro invece degli 809 di listino.

Attenzione: come vedi è segnalata una consegna lunga, ma non demordere. Le scorte vengono rifornite sempre abbastanza in fretta e potrai ricevere il tuo smartwatch molto prima di quanto viene indicato.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular: il meglio ad un super prezzo

La connettività cellulare ti permette di mandare messaggi, telefonare e ascoltare musica in streaming anche senza l’iPhone. Monitora il livello di ossigeno nel sangue, esegui un ECG quando vuoi e ricevi notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Scopri quanto durano le fasi di sonno e ricevi dati utili sul tuo benessere generale, inclusi il monitoraggio del ciclo e il sensore di temperatura.

Con l’app Allenamento, il tuo Apple Watch ti accompagna in una varietà di sport, offrendo parametri avanzati e regalandoti 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+. Le funzioni innovative per la sicurezza, come il “Rilevamento incidenti” e il “Rilevamento cadute”, possono chiamare i soccorsi in caso di emergenza. La funzione SOS emergenze ti consente di chiamare aiuto premendo un pulsante.

Compatibile con i tuoi dispositivi e servizi Apple, l’Apple Watch Series 9 ti offre la possibilità di sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare il tuo iPhone con la funzione “Posizione precisa” e effettuare pagamenti sicuri con Apple Pay.

Infine, puoi personalizzare il tuo stile con cinturini di diversi stili, materiali e colori, oltre a una vasta selezione di quadranti belli e funzionali. Non perdere l’occasione di possedere questo gioiello di tecnologia ad un prezzo imperdibile. Acquista subito l’Apple Watch Series 9 su Amazon e guarda al futuro del tuo benessere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.