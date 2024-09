Apple Watch 9 con watchOS 11 è una bomba: ora a soli 399€

Ancora una volta, grazie ad Amazon hai la possibilità di acquistare un prodotto di altissima qualità a un prezzo davvero competitivo. Apple Watch Series 9 con watchOS 11 è una bomba e oggi è in promozione speciale. Acquistalo subito a soli 399€, invece di 429€.

La versione in offerta è la Product Red con cassa in alluminio e cinturino sport abbinati. Eccellente, ora è ancora più ricco di funzioni e molto pratico da gestire con informazioni e funzionalità integrate. Cosa stai aspettando? L’offerta sta andando a ruba e il sold out è molto vicino.

Tra l’altro, se sei un cliente Prime, non solo hai la consegna gratuita inclusa, ma puoi anche pagare in comode rate senza interessi. Infatti, senza dover passare attraverso l’approvazione di un finanziamento, con Amazon paghi in 5 rate a tasso zero a partire da soli 79,80€.

Apple Watch 9: super offerta su Amazon

Non ci sono dubbi, Apple Watch 9 a soli 399€ è un’offerta pazzesca da prendere al volo. Cosa stai aspettando? Si tratta di un’ottima promozione. Ottieni il massimo da questo smartwatch avanzato grazie anche alle novità approdate con l’aggiornamento a watchOS 11.

I sensori sono ancora più evoluti per monitorare i parametri della tua salute. Effettua un elettrocardiogramma ogni volta che vuoi grazie a questo orologio dalla tecnologia avanzata. Non hai bisogno di nulla se non del tuo polso e dei suoi sensori professionali.

Inoltre, grazie all’app Allenamento e Fitness+ abbini il miglior monitoraggio alle migliori opportunità di fare sport, anche da casa. Compatibile con il tuo iPhone, Apple Watch è l’orologio smart perfetto e perfettamente integrato con il tuo sistema Apple.

Personalizzalo scegliendo tra tantissimi cinturini disponibili, quadranti eccellenti, ora arricchiti da nuove grafiche grazie all’aggiornamento a watchOS 11. E con “Rilevamento cadute” è in grado di chiamare i soccorsi in caso di incidenti gravi. Acquistalo adesso a soli 399€, invece di 429€.