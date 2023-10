Apple Watch: blocco delle importazioni negli USA?

La International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti ha stabilito la violazione di un brevetto di Masimo da parte di Apple, come aveva già accertato un giudice all’inizio di gennaio. Apple rischia il blocco delle importazioni dei suoi smartwatch, ma la decisione finale spetterà all’amministrazione Biden. L’azienda di Cupertino potrà presentare appello.

Ban per gli Apple Watch?

Gli Apple Watch Series 6, annunciati nel 2020, offrivano per la prima volta il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) attraverso un sensore ottico. La funzionalità è presente in tutti gli smartwatch successivi, inclusi i recenti Watch Series 9 e Watch Ultra 2. Masimo, azienda che vende dispositivi medici, aveva denunciato Apple per la violazione di cinque brevetti a metà 2021.

Un giudice della ITC ha accertato solo la violazione di un brevetto relativo alla tecnologia che sfrutta la pulsossimetria. Ora l’intera commissione ha confermato la violazione. La decisione non ha tuttavia un effetto immediato, come ha sottolineato un portavoce di Apple:

Sebbene la decisione di oggi non abbia un impatto immediato sulle vendite di Apple Watch, riteniamo che debba essere annullata e continueremo i nostri sforzi per presentare ricorso.

La Casa Bianca ha infatti 60 giorni di tempo per stabilire se porre il veto e quindi annullare la decisione della ITC (è accaduto raramente in passato). Se ciò non avverrà, Apple dovrà presentare appello e chiedere contestualmente la sospensione dell’applicazione della decisione.

Joe Kiani, fondatore e CEO di Masimo, ha espresso la sua soddisfazione, evidenziando che nemmeno la più grande azienda del mondo è al di sopra della legge. Apple ha a sua volta denunciato Masimo a fine ottobre 2022 per la violazione di alcuni brevetti.

