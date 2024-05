Setapp: l'app store alternativo per iOS arriva oggi

MacPaw ha annunciato he il suo marketplace di app alternative Setapp per iPhone verrà reso disponibile oggi. La buona nuova era stata anticipata settimane addietro, per cui non si tratta di una sorpresa e anzi c’è stati anche un leggero ritardo rispetto alle previsioni di lancio iniziali.

Setapp per iOS arriva oggi

Per chi non lo sapesse, Setapp è un servizio in abbonamento che consente agli utenti di accedere a dozzine di app sostenendo un piccolo costo su base mensile. App popolari come Ulysses, iStat Menus, Spark, Unite, Yoink e altre sono disponibili tramite l’attuale servizio di abbonamento.

MacPaw spiega che Setapp per iPhone fornisce un assortimento di app accuratamente selezionato in categorie come produttività, design, stile di vita, utilità e altro ancora.

Da notare che Setapp offre già un abbonamento da 12,49$ al mese che fornisce l’accesso sia alla versione iOS che a quella Mac delle app, ma gli utenti dell’UE potranno accedere alle app Setapp senza doverle scaricare tramite l’App Store.

Inoltre, Setapp andrà ad offrire agli sviluppatori un’alternativa affidabile alla distribuzione dell’‌App Store‌ senza le tariffe standard, anche se è bene tenere presente che tutte le app che superano 1 milione di prime installazioni all’anno devono pagare ad Apple la commissione per la tecnologia core di 0,50 euro.

Un’altra cosa da considerare è che le app distribuite tramite marketplace di app alternativi devono sottoporsi a un processo di autenticazione per garantire che siano esenti da malware, ma Apple non ha restrizioni sui contenuti, per cui le app che potrebbero non essere idonee per l’‌App Store‌ potrebbero essere distribuite senza problemi su canali alternativi.