Setapp: primo app store alternativo per iPhone in UE

La cosa era già stata preannunciata durante il periodo estivo, ma nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma effettiva: MacPaw ha fatto sapere che Setapp sarà il primo (o comunque tra i primi) app store alternativo per iPhone, sarà fruibile a partire dal prossimo mese di aprile.

Setapp: app store alternativo per iPhone in arrivo ad aprile

Chi desidera accedere alla versione beta può iscriversi a una lista d’attesa e gli sviluppatori interessati alla piattaforma possono fare domanda.

Per chi non lo sapesse, su Mac, Setapp è un popolare servizio in abbonamento che fornisce agli utenti l’accesso a una raccolta di dozzine di app popolari per 9,99 dollari/mese. A partire da iOS 17.4, che dovrebbe venire rilasciato pubblicamente entro il 6 marzo, Setapp sarà disponibile direttamente su iPhone, in conformità con le modifiche che Apple sta implementando nell’UE, al fine di conformarsi alla legge sui mercati digitali.

MacPaw ha affermato che la beta di Setapp Mobile offrirà tutta una serie di app accuratamente selezionate, suddivise in categorie come segue.

Strumenti aziendali e di produttività: per aumentare la propria efficienza con strumenti per gestire impegni, restare aggiornati, personalizzare la propria esperienza su Internet e molto altro ancora.

per aumentare la propria efficienza con strumenti per gestire impegni, restare aggiornati, personalizzare la propria esperienza su Internet e molto altro ancora. Software creativo e di progettazione: per liberare il proprio potenziale creativo con strumenti intuitivi progettati per l’animazione fotografica, la creazione di documenti e altro ancora.

per liberare il proprio potenziale creativo con strumenti intuitivi progettati per l’animazione fotografica, la creazione di documenti e altro ancora. Stile di vita e produttività: per migliorare la propria routine quotidiana con app che aiutano a creare abitudini migliori, rimanere aggiornati con le ultime notizie e gestire in modo efficiente note e idee.

per migliorare la propria routine quotidiana con app che aiutano a creare abitudini migliori, rimanere aggiornati con le ultime notizie e gestire in modo efficiente note e idee. Utility: per semplificare le attività quotidiane con applicazioni che consentono di condividere file, monitorare le spese e semplificare il processo di organizzazione delle idee.

per semplificare le attività quotidiane con applicazioni che consentono di condividere file, monitorare le spese e semplificare il processo di organizzazione delle idee. Strumenti professionali: fa riferimento ad applicazioni avanzate per ricerche dettagliate di documenti, gestione completa di database e altro ancora.

Da notare che gli abbonati Setapp su Mac possono già accedere a una raccolta di app per iOS con un sistema di codici QR e il marketplace di app alternativo offrirà un’esperienza più semplice e veloce.