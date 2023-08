Setapp lancerà un store alternativo per iOS in Europa

Setapp ha annunciato che lancerà uno store alternativo a quello di Apple nel 2024. La software house ucraina sfrutterà la possibilità concessa dal Digital Markets Act (Legge sui mercato digitali) che obbliga l’azienda di Cupertino a consentire il sideloading e quindi il download delle app iOS/iPadOS dall’esterno dello store ufficiale.

Setapp sfrutta il DMA per sfidare Apple

Il Digital Markets Act (DMA) prevede una serie di obblighi e divieti per i cosiddetti gatekeeper. Per quanto riguarda i servizi mobile, Apple dovrà consentire il sideloading delle app, l’installazione di app store alternativi e l’uso di sistemi di pagamento di terze parti. Non è ancora chiaro come l’azienda di Cupertino implementerà questi cambiamenti e se chiederà ugualmente una “tassa” agli sviluppatori. In ogni caso, Setapp ha già avviato la creazione di un app store per iOS e iPadOS.

📣 Exciting news for iPhone users in Europe! @Setapp, the ultimate app subscription service for macOS and iOS, is planning to launch as an alternative app store! Join the waitlist and be the first to explore: https://t.co/pbpcM5JzvP#Apple #AppStore #DMA #DigitalMarketsAct pic.twitter.com/ECgthzXzt1 — Setapp (@Setapp) August 15, 2023

La software house promette l’accesso ad una collezione di app di elevata qualità. Attualmente offre un servizio in abbonamento per macOS e iOS con prezzi a partire da 8,99 dollari/mese (con pagamento annuale). Setapp afferma di aver avviato una collaborazione con oltre 30 sviluppatori che distribuiranno le app sullo store alternativo, tra cui Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch e Soulver.

La software house estenderà a iOS il modello di revenue sharing adottato per macOS. Gli sviluppatori riceveranno il 70% dell’abbonamento mensile. Un ulteriore 20% di bonus verrà pagato per ogni nuovo utente. Quindi è possibile raggiungere il 90%. Gli utenti che vogliono essere informati sull’arrivo dello store alternativo possono effettuare l’iscrizione alla lista di attesa. Apple dovrà rispettare il DMA da marzo 2024 per evitare una sanzione fino al 20% delle entrate globali.