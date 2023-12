Apple Watch: cinturini incompatibili con il prossimo modello

L’avvento del prossimo modello di Apple Watch potrebbe andare a rendere del tutto inutili i cinturini attualmente proposti, a causa dell’adozione di un connettore completamente ridisegnato.

Apple Watch: nuovo sistema di aggancio dei cinturini

A segnalare la cosa è stato, nelle scorse ore, il leaker Kosutami, noto per diffondere informazioni anticipate riguardo i prodotti Apple e per collezionare prototipi vari, come ad esempio quello del tappetino di ricarica AirPower.

Da tenere presente che la cosa era già stata anticipata ad agosto scorso dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, il quale aveva dichiarato che un futuro Apple Watch X avrebbe portato in dote un diverso sistema di collegare i cinturini al dispositivo.

Andando più in dettaglio, coloro che sono coinvolti nello sviluppo di nuovi modelli di smartwatch Apple avrebbero riferito che l’attuale sistema di cinturini occupa una grande quantità di spazio che potrebbe invece venire sfruttato meglio per batterie più grandi o altri componenti interni.

Alla luce di ciò, Apple starebbe prendendo in considerazione un sistema di fissaggio con banda magnetica, ma al momento non è chiaro se questo metodo sarà presente sull’‌‌Apple Watch X‌ o se l’azienda sceglierà qualche alternativa.

Ricordiamo che Il meccanismo per collegare i cinturini all’Apple Watch è rimasto invariato sin dall’introduzione del dispositivo nel 2014. Lo smartwatch del colosso di Cupertino dispone di una fessura lungo i bordi superiore e inferiore, che consente di inserire un cinturino e di fissarlo in posizione tramite una piccola molla. Premendo un pulsante accanto alla fessura sul lato inferiore del dispositivo, il cinturino viene rilasciato e può essere sfilato con facilità