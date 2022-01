Apple Watch: ecco come SOS emergenze può salvare

Che l'Apple Watch possa rivelarsi un dispositivo utile non solo per visualizzare le notifiche delle app su iPhone, tracciare l'attività sportiva e assolvere impeccabilmente a tutte quelle sono le principali funzioni di uno smartwatch era già cosa ben chiara a tutti, ma che fosse pure in grado di far fronte alle emergenze di salute forse un po' meno. A sottolineare la cosa, come vanto personale e soprattutto al fine di promuovere la possibilità di usufruire della suddetta capacità, ci ha pensato Apple stessa con il nuovo spot del suo orologio smart in onda dal 1° gennaio 2022.

Apple Watch: il nuovo spot mostra come sono state salvate delle vite

Lo spot, visibile di seguito, è infatti dedicato alla funzione SOS emergenze di Apple Watch, quella che consente di chiedere aiuto e avvisare i contatti di emergenza anche in caso di utilizzo di uno smartwatch Apple non dotato di rete cellulare (a patto che l'iPhone a cui è associato si trovi nelle vicinanze).

Molti utenti non ne sono a conoscenza, ma Apple Watch dispone della summenzionata funzione SOS emergenze tramite cui si può chiamare automaticamente i servizi di emergenza locali, condividendo con essi la posizione di chi indossa il dispositivo. Per usufruire di tale funzione basta tenere premuto il tasto laterale dello smartwatch fino a quando non viene visualizzato il cursore di SOS emergenze da trascinare per avviare la telefonata. In alternativa, basta continuare a tenere premuto il tasto laterale e la chiamata viene avviata dopo un rapido conto alla rovescia.

Lo spot racconta di come Jason, Jim e Amanda siano riusciti a contattare il 911 (il numero telefonico di emergenza in nord America) in situazioni che non consentivano l'uso dello smartphone. Amanda ha avuto un incidente d’auto, Jason è rimasto bloccato lontano dalla costa dopo che una raffica di vento lo ha portato via mentre praticava SUP (stand up paddle) su una tavola da surf e Jim si è rotto una gamba in una fattoria.