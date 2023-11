Apple Watch: ecco uno dei primi prototipi

Il primo Apple Watch è stato lanciato ad aprile del 2015, ma Apple aveva iniziato a lavorare sul dispositivo già molto tempo prima e adesso grazie a Giulio Zompetti, collezionista di dispositivi Apple rari, è possibile dare un’occhiata a quello che è uno dei primi prototipi del dispositivo, costruito circa un anno prima dal debutto ufficiale sul mercato.

Apple Watch: il prototipo di dicembre 2013

Andando più in dettaglio, il prototipo in questione, visibile nella seguente raccolta di foto, risale a dicembre 2013 ed esegue una versione di SwitchBoard basata su una build iOS 8 realizzata per l’iPod touch.

Per chi non lo conosce, SwitchBoard è il launcher interno di Apple per testare le funzionalità hardware. Consente agli ingegneri e alle persone che lavorano sul processo di assemblaggio di verificare che componenti come la fotocamera, il display e gli altoparlanti funzionino come previsto.

Sul retro, il prototipo dello smarwatch è in acciaio inossidabile e presenta il medesimo layout di un prototipo del 2014, con tre sensori di frequenza cardiaca allineati orizzontalmente. Presenta altresì marcature laser generiche al posto di quelle finali con il numero del modello.

Il caricabatterie è invece diverso rispetto alla versione finale. Sebbene assomigli all’attuale caricabatterie dell’Apple Watch, questa versione non è compatibile con nessun altro modello di Apple Watch. Anche la Digital Crown ha una forma leggermente diversa da quella utilizzata nella versione finale.

Sempre restando in tema di Apple Watch e di prototipi, nei giorni scorsi sono invece emerse online le foto di una versione non definitiva del modello Ultra con retro in ceramica nera.