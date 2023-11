Apple Watch Ultra: una versione con retro in ceramica nera

Apple Watch Ultra va a differenziarsi dai modelli standard dello smartwatch non solo per le funzionalità offerte, ma anche per il design, con un corpo in titanio, il vetro piatto che copre il display, i pulsanti rinforzati e un retro in ceramica grigia che si abbina alla finitura in titanio. A quanto pare, però, il colore della parte posteriore sarebbe in realtà potuta essere un altro.

Apple Watch Ultra: prototipo con parte posteriore in ceramica nera

Osservando alcune foto parte della documentazione depositata da Apple per il suo smartwatch che sono rivelate dalla FCC nelle scorse ore, condivise dall’utente ParrotSWD su X e visibili di seguito, si apprende infatti che Apple Watch Ultra avrebbe potuto avere un retro in ceramica nera.

Early Ultras had a black back which looks kinda dope #appleinternal pic.twitter.com/OvX65GNPKx — Parrot (@ParrotSWD) November 16, 2023

Si tratta di immagini di un prototipo, inviato all’ente prima del lancio del primo modello del dispositivo, dotato del medesimo fondo in ceramica degli altri modelli di Apple Watch.

Inoltre, sempre osservando le immagini è possibile vedere che il pulsante Azione ha un design diverso rispetto alla versione finale attuale, senza contare che il tasto sulla destra pare essere fatto di plastica invece che di metallo.

È abbastanza difficile poter stabilire in maniera esatta a quanto tempo prima del lancio dello smartwatch sul mercato risalva il prototipo di Apple Watch in questione, ma quel che è certo è che la “mela morsicata” ha alla fine deciso di cambiare il colore del retro e di ridisegnare i pulsanti.

Da tenere presente che non è affatto desueto che Apple invii i prototipi alla FCC, visto e considerando che il gruppo capitanato da Tim Cook, al pari di altri, necessita dell’approvazione dell’ente regolare mesi prima dell’immissione sul mercato dei suoi prodotti.

